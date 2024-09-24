Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi. Scholz'u Türkevi'nde ağırladı

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan, ABD Ticaret Odası, ABD Türkiye İş Konseyi ile DEİK'e bağlı Türk-Amerikan İş Konseyine bu toplantıya vesile oldukları için teşekkür etti.

TİCARET HACMİ 30 MİLYAR DOLARI AŞTI

Erdoğan, artık bir gelenek haline gelen bu buluşmanın iki ülke iş çevrelerine yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir imkan sunduğuna inandığını belirterek, "Ekonomik ve ticari konular Amerika'yla münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde arttırmak için büyük bir potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe iyi bir planlamayla ulaşabileceğine bütün samimiyetiyle inandığını ifade eden Erdoğan, "Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZDE 5,4 BÜYÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Son 20 yılda altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Havalimanı sayımızı 2 katından fazla artırdık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Savunma ve havacılık sanayinde ilk sıralardayız. Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisiyiz. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sahibi sayısı 6 binden 83 bine çıktı."

2024’TE KREDİ NOTU 3 KURULUŞ TARAFINDAN ARTAN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Erdoğan, bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta, istihdamda, üretimde, turizmde büyümeyi sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. İşsizlik oranı hedeflerimiz ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Rezervleri artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makro finansal istikrarı kalıcı hale getirmek suretiyle Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

ERDOĞAN, ALMAN BAŞBAKAN OLAF SCHOLZ’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Türkevi’nde ağırladı.