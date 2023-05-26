Erdoğan Araplardan borç alındığını itiraf etti. Canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, canlı yayına katıldı itiraf gibi açıklamalar yaptı. Erdoğan Araplardan borç alındığını canlı yayında açıkladı.

Erdoğan Araplardan borç alındığını itiraf etti. Canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Ofisi’nden iki kanalın ortak yayınına katıldı. Erdoğan, ekonomiden terörle mücadeleye, kadına şiddetten Sinan Oğan'a kadar bir çok başlıkta açıklamalarda bulundu. Onlardan biri ise dikkat çekiciydi. Çünkü herkes Araplardan borç alınıyor nasıl ödenecek soruları soruyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu konuyla ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi. Arabistan'dan gelen 5 milyar dolar eriyip, gitmiş ikinci tur öncesi TCMB'nin rezervleri rekor seviyede düşmüştü.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayındaki, araplardan borç alındı itirafı:

“Kimse endişe etmesin. Ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam. Bu arada da yine Körfez’den filan bizim sistemimizin içerisine sağ olsun para depo eden ülkeler oldu. Bu da tabii ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı”

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