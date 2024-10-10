Erdoğan ile Rama arasında anlaşma: Türkiye'deki o üniversitenin bir şubesi Arnavutluk'ta açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında, "Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi halklarımızın refahını artırtacak bir adım olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un ihtiyaçlarının karşılanması için gereken desteği vereceğiz. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz."

Rama ile görüşmede, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin toprakları ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Netanyahu hükümeti, küresel düzeni tehdit eder hale geldi" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu: "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor."

RAMA: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Arnavutluk Başbakanı Rama ise "Ortak hedefimiz olan, özellikle Türkiye ile daha fazla işbirliği ve yatırım yapılması konusunda mutabakata vardık" dedi.

Rama, şunları ekledi: "Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da bir şubesinin açılması. Bu büyük bir önem arz ediyor."

Başbakan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna'daki Rus agresyonunun karşısındayız. Ukraynalıların kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Teröre karşı ortak noktadayız, terör tolere edilemez" diyen Rama, Filistin ve İsrail arasında ise mutabakata varılması gerektiğini söyledi.

RESMİ TÖREN İLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani ve diğer hükümet yetkilileri tarafından törenle karşılandı.

Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne hareket etti.

TİRAN NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAK

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.



VUCİC İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.



Ziyaretlerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan'a yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.