"Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin bugün açılışı gerçekleştirildi. Açılışını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Erdoğan, açılış konuşmasında İmamoğlu’na verip veriştirirken, DEM ile gerçekleşen görüşmeye dair 'umut verici' dedi. Cumhur İttifakı’nda çatlak iddialarına da yanıt veren Erdoğan, “En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve disiplini bozmaktır. Fakat muvaffak olamayacaklar” ifadelerini kullandı.

“İSTANBULLUMUZU KİFAYETSİZLERİN İNSAFINA TERK ETMİYORUZ”

“İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil” diyen Erdoğan, İmamoğlu’na verdi veriştirdi. Erdoğan, “İstanbullumuzu iş bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler şunu herkes bilsin, İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil. İstanbul'da yüksek seyreden kiraların farkındayız. Sosyal konutları uygun fiyatla kiraya vereceğiz” dedi.

ERDOĞAN’DAN DEM GÖRÜŞMESİ YORUMU: UMUT VERİCİ

DEM Parti heyeti ile yapılan görüşmeyi de değerlendiren Erdoğan, “DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK HEDEFLERİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ VE DİSİPLİNİ BOZMAKTIR”

Son dönemde Cumhur İttifakı’nda MHP ve AKP arasında çatlak iddialarına ise Erdoğan yanıt verdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bu stratejik adımları atarken şunu biliyoruz: hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci sabote etmeye dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselelerinin çözülmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ’cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve disiplini bozmaktır. Fakat muvaffak olamayacaklar”