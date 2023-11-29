Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

KAYNAK: AA
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Her iki liderin de resmi programında yer almayan görüşmede, iç ve dış politikada bir çok başlık görüşülecek. İç politikada yerel seçimler önemli gündem maddelerinden. Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Cumhur İttifakı çatısı altında nasıl bir yol izleneceğinin görüşülmesi bekleniyor.

Dış politikada ise Gazze gündemi konuşulacak başlıklar arasında. Atılan adımlar, yürütülen temaslar ele alınacak.

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