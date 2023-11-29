Erdoğan ‘Bahçeli ile 50 +1 konusunu görüşecek misiniz?’ sorusuna böyle cevap verdi

Grup toplantısı sonrası Erdoğan, Bahçeli ile 50+1 şartını görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna, “Allah Allah. Lafa bak” şeklinde yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan ‘Bahçeli ile 50 +1 konusunu görüşecek misiniz?’ sorusuna böyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a partisinin grup toplantısının ardından salonu terk ettiği sırada gazeteciler tarafından bugün MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapacağı haberleri soruldu.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi.

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından gazeteciler Erdoğan’a Bahçeli’nin yüzde 50+1 oy alma gerekliliğinin Cumhurbaşkanlığı sisteminin vazgeçilmezi olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatarak bu görüşmede 50+1 konusunun görüşülüp görüşülmeyeceğini sordu.

Recep Tayyip Erdoğan bu soruya “Allah Allah. Lafa bak” şeklinde cevap verdikten sonra ortamdan uzaklaştı.

Öte yandan, Erdoğan ile Bahçeli’nin 15.30’da Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı

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