Erdoğan Bahçeli'ye eli boş gitmedi

Kaynak: AA
Erdoğan Bahçeli'ye eli boş gitmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ilk kez yüz yüze görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki ‘Devlet Bey’ konutunda ziyaret etti.

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Basına kapalı yapılan kritik görüşme 45 dakika sürdü.

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Erdoğan Bahçeli’ye iki kılıç ve 16 Türk devletinin ambleminin yer aldığı bir tablo hediye etti.

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Hediyeler arasında ayrıca 36 Osmanlı padişahını temsili resmini bulunduğu büyük bir porselen tabak da vardı.

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Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.

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Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" cevabını verdi.

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