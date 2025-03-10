Erdoğan, Bahçeli'yi 2'ye katladı! Araştırmada çıkan çarpıcı sonuçlar...

MTM Medya Takip Merkezi, Şubat 2025’te en çok konuşulan siyasetçi araştırmasını paylaştı. Araştırmada dikkat çeken ise 22 yıllık iktidarlığını geçtiğimiz yerel seçimde kaybeden ve ekonomideki kötü tabloda eleştirilerin odağında olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 milyona yakın konuşulma ile zirveye yerleşmesi oldu. Son günlerde ‘Teröristbaşı Öcalan açılımı’ ve öldüğüne dair iddiaları konuşulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ikinci sırada yer aldığı görüldü. Üçüncü sırada ise CHP’de ön seçim Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

EN ÇOK KONUŞULAN SİYASETÇİLER…

MTM Medya Takip Merkezi’nin internet, sosyal medya, televizyon ve yazılı basını kapsayan 10 bini aşkın kaynak üzerinden yaptığı araştırmaya göre; Şubat 2025’te medya ve sosyal medyada en fazla konuşulan isim AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ay boyunca toplam 8 milyon 931 bin haber ve paylaşımda yer alan Erdoğan’ı, 4 milyon 247 bin konuşulma ile MHP lideri Devlet Bahçeli ve 2 milyon 884 bin konuşulma ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

KONUŞULMA NEDENLERİ DE ORTAYA KONDU

Söz konusu araştırma, konuşulan isimlerin yanı sıra konuşulma nedenlerini de ortaya koydu. Buna göre; siyasetçilerin gündemde kalma nedenlerinin siyasi polemikler, ekonomik gelişmeler ve yerel yönetim performansları olduğu görülüyor.

İşte o araştırma ve öne çıkan çarpıcı sonuçlar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı polemikle gündemin merkezine oturdu. Özel’e yönelik "Ayaklarını denk al" çıkışı, hem destekçileri hem de karşıtları tarafından geniş yankı uyandırdı. Erdoğan’ın ekonomi politikaları ve dış ilişkilerle ilgili açıklamaları da medyada sıkça yansıma buldu.

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 4 milyon 247 bin kez konuşularak listenin ikinci sırasına yerleşti. Bahçeli’nin teröirstbaşı Öcalan’a çağrısı, TÜSİAD’a yönelik eleştirileri, sağlık durumu ve İmralı sürecindeki telefon trafiği; kendisiyle ilgili en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplam 2 milyon 884 bin kez konuşuldu. Ön Seçim sürecine hazırlanan İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar, siyasi yasak davası ve sahte diploma iddiaları, sosyal medyada geniş kitleler tarafından çokça koşuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 milyon 720 bin konuşulma sayısıyla listede dördüncü sıraya yerleşti. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaları, geniş kitleleri doğrudan etkilediği için büyük ilgi gördü.

CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Özgür Özel, toplam 2 milyon 480 bin kez konuşularak listenin beşinci sırasına oturdu. Erdoğan’a yönelik sarf ettiği "Ne yapacaksın, tank mı yollayacaksın?" sözleri, siyasi tansiyonu daha da artırdı. Muhalefet cephesinde Özel’in bu söylemi güçlü bir çıkış olarak değerlendirilirken, iktidar kanadı tarafından eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 milyon 920 bin konuşulma ile listede altıncı sırada yer aldı. Ekonomiye dair yaptığı açıklamalar, iş dünyasında ve basında geniş yankı uyandırdı.

Ekonomi yönetiminin önemli isimlerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise toplam 1 milyon 725 bin kez konuşuldu. Vergi düzenlemeleri ve döviz kuru konusundaki açıklamaları, özellikle finans çevrelerinde ve sosyal medyada bolca tartışıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 milyon 621 bin konuşulma ile eğitim politikaları, müfredat değişiklikleri ve öğretmen atamalarıyla öne çıktı. Eğitim sendikalarının bazı kararlarını eleştirmesi, Tekin’in adının sıkça gündeme gelmesine neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplam 1 milyon 538 bin kez konuşularak listenin dokuzuncu sırasına yerleşti. Yavaş, yerel projeleri ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili spekülasyonlarla da gündemde kaldı.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 1 milyon 526 bin konuşulma ile en çok konuşulan siyasetçiler listesinin onuncu sırasına yerleşti. Tunç’un yargı reformu ve adalet sistemiyle ilgili açıklamaları, hukuk çevreleri ve basında geniş yankı uyandırdı.