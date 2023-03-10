Erdoğan: Bakanlarımız ilk gün deprem bölgesindeydi

Seçim kararını imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında yaptığı açıklamada bakanların deprem bölgesine ilk günden gittiğini söyledi. Muhalefete yanıt veren Erdoğan, “Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi” şeklinde konuştu.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Seçim sürecinde gündemimiz depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasıyla, depremin verdiği zararlardan oluşacaktır.

Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Seçimlerin yenilenmesi kararı ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bilindiği gibi seçimin 14 Mayıs güncellenmesi kararını kamuoyuyla zaten paylaşmıştık.

Her şeyden önce 18 Haziran'da üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yurt içinde ve yurt dışından vatandaşlarımızın Hac vazifesini gerçekleştireceği tarihe geliyor.

Alternatif olarak 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Bu tarihin milletimizin nezdinde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı 2 deprem, seçim tarihi ve çalışmalarını gündemimizden çıkardı.

11 ilde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı.

Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları ve hasar gören altyapı, işimizi hayli güçleştirmiş olsa da yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremde 47 binin üzerinde insanımızı vefat ederken 115 binden fazla vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu.

Şehirlerimizi yerle yeksan eden afette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız da sarsıntılar sebebiyle evine giremez hale geldi.

Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle STK'larıyla dost ülkelerinden gelen kardeşleriyle ilk gününden itibaren depremle uğraştık. Konteyner kentlerimizle, depremzedelerimize daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımıza da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz.

319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmek. Toplamda 800 binden fazla konut barındıran, yıkık, yıkılacak 270 bin binayı ortadan kaldırarak depremde zarar gören şehirlerimizi sıfırdan kurmaktır. Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya ve yeni şehirlerimizi yeniden inşa ederken seçim takvimi de sürüyordu.

Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, şehirlerimizi yeniden inşa etmek için ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Bu anlayışla ve anayasanın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs'ta yenileme kararını uygulamaya geçiriyoruz. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından YSK ilan edecektir. Bugün mükerrer sayıda da yayınlanması olacaktır. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini hatırlatmak istiyorum.

CHP’YE YANIT

Parlamentoda muhalefetin bazı temsilcilerin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olamayan garipler, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Bende hemen 2. gün deprem bölgesine ulaştım. Arından ikinci turda da Devlet Bey’le beraber buraları dolaşmaya aynı şekilde sayın Destici ile dolaşmaya başladık. Biz yaralıyız, hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Biz sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.

Depremzede bir vatandaşla görüştüğümde telefonda şöyle söyledi: Cumhurbaşkanım bizim hiçbir sıkıntımız yok. Her şey yok. Ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteyner gelirse daha iyi olurum. Ama şikayetçi değilim. İşte bu da milletin evladı.

Bir ona bakıyorum bir de Meclis'e milletvekili olarak gelmiş hanıma bakıyorum. Biz dertliyiz, bizim derdimiz var. Ama bunların yok. Bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi Hatay'ın diğer ilçelerinde hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Belki bundan da haberi yok. Çünkü gittiği yerler belledir.

ADAYLIK İÇİN AFAD'A BAĞIŞ ŞARTI

Ama biz dolaşıyoruz. Şimdi 3. tura başlıyorum. Biz bir taraftan vefat edenleri, bir taraftan yaralıları, bir taraftan enkazı kaldırarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi konut yapımlarına başladık, hızla devam edeceğiz. Diğer taraftan Türkiye2nin risk yapılanma turunun birincisini yaptık. İkincisi yapacağız. AK Parti'den milletvekili olmak için başvuru yapanlar için bir karar aldık. Başvuracak herkes askari rakam tutarını AFAD'ın yardım hesaplarına yapacaktır. Yapacakları cömert yardımlara şimdiden çok teşekkür ediyorum.