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Yılın son kabinesi bugün toplanıyor

Erdoğan başkanlığında toplanacak olan ve 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 05:58
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Erdoğan başkanlığında toplanacak yılın son kabinesinde gündem maddeleri belli oldu

Yılın son kabinesi bugün toplanıyor
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Toplantıda gündemin ana başlıkları, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması için yürütülen çalışmalar ve EYT düzenlemesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

EYT'de en çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği... Hayata geçmesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin ayrıntıları ele alınacak.

Ayrıca, memur ve emeklisine yeni yılda yapılacak zam da toplantıda değerlendirilecek.  Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeler de gündemde 

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

KARARLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAK

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor. (AA)

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