Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı. Asgari ücrette kritik buluşma

Erdoğan’ın işçi, işveren ve hükümet yetkilileriyle yapacağı asgari ücret toplantısı başladı.

Gerçek Gündem’in haberine göre, Erdoğan’ın beklenmedik bir kararla tarafları bugün görüşmeye davet etti.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle görüşüyor.

2024 yılında uygulanacak olan asgari ücretin bu toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

2023’Ü NET 11 BİN 402 TL İLE GEÇİRDİK

2023 yılında, asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulandı.

Bu hesaplar ışığında, bir işçinin işverene toplam maliyeti, bir 15 bin 762 lira 4 kuruştu. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.