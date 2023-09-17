Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ABD basınından bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı BM Genel Kurulu öncesi ABD medyası olası Erdoğan-Biden görüşmesi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ABD basınından bomba iddia

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kritik görüşmeler: Erdoğan-Biden hakkında dikkat çekici yorum

ABD merkezli medya kuruluşu Politico, gelecek hafta yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde dikkat çekici bir analiz yayınladı. Analizde, “Dünya liderleri toplanırken izlenilmesi gereken ilişkiler” başlığı kullanılırken, “BM Genel Kurulu’nun yıllık toplanması çok sayıda darbe, savaş ve görmezden gelmenin olduğu bir aile buluşması gibi” denildi.

Bu yılki zirveye Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve Çin gibi birçok ülkenin liderinin katılmayacağı belirtilirken, yine de bazı üst düzey görüşmelerin gerçekleşeceğine dikkat çekildi. Analizde, “ABD Başkanı Biden, Ukrayna lideri Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak isimlerden bazıları” hatırlatması yapıldı.

erdogan-biden.jpgBIDEN’IN TAKVİMİNDE YOK

“Biden ve Orta Doğulu mevkidaşları” başlığının kullanıldığı yazının bir bölümünde, “BM, Biden’a ABD’nin odağını Çin’e doğrultması için ideal alanı sağlarken, diğer kritik bölgeleri de unutmuyor. Beyaz Saray’ın yayınladığı Biden’ın takviminde şu an Orta Doğulu liderlerle ikili bir görüşme görünmüyor” ifadesi yer aldı.

“DAHA AZ RESMİ BİR ORTAMDA GÖRÜŞÜLEBİLİR”

Haberde, “Fakat Biden yine de bazılarıyla görüşebilir. Örneğin Türkiye’den Erdoğan’la ve Katar’ın lideriyle resepsiyonlar gibi daha az resmi bir ortamda görüşebilir” denildi. Biden ve ekibinin gündeme getireceği konulardan birinin İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi olacağı da kaydedildi.

Öte yandan Biden’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile New York’ta ikili görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedilirken, bunun Beyaz Saray’a davet edilmek isteyen Netanyahu için kötü bir durum olduğu da belirtildi.

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