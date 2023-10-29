Erdoğan, Boğaz'dan geçecek Donanma'yı Vahdettin Köşkü'nde selamlayacak

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlanacak.

Türk Donanması da 100. yıl dönümünü vurgulayan 100 askeri gemiyle İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Gemiler arasında Türkiye'nin ilk SİHA / helikopter gemisi TGC Anadolu da yer alacak.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ekibi de geçiş sırasında akrobatik uçuş gösterisi yapacak.

T24'ün aktardığına göre, İstanbul Valiliği'nden bazı medya kuruluşlarına gönderilen bilgi notunda, donanmanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü önünde selamlayacağı bildirildi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından bir İngiliz zırhlısına binerek Türkiye'yi terk eden son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in köşkünde kutlamaları kabul edecek olan Erdoğan’ın, Dolmabahçe Sarayı yerine burayı tercih etmesi dikkati çekti.

Erdoğan, şehzadeliği sırasında kullandığı için son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in adını taşıyan köşkü 2014 yılından beri İstanbul'da çalışma ofisi olarak kullanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, son yıllarını İstanbul Boğazı kenarındaki Dolmabahçe Sarayı'nda geçirmiş, 10 Kasım 1938'de, 57 yaşındayken burada hayata gözlerini yummuştu.