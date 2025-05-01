Erdoğan bu anketi görünce küplere binecek! Yok böyle bir fark...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Erdoğan bu anketi görünce küplere binecek! Yok böyle bir fark...

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul’daki yurttaşların yüzde 77.2’sinin Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kanal İstanbul ile ilgili İstanbullulardan görüş alındığı ve yüzde 77.2’sinin Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini açıkladı.

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İPA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbullular’a Kanal İstanbul ile ilgili görüşlerini sordu: İstanbulluların yüzde 77.2'si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini belirtti.

Desteklemeyenleri en önemli sebeplerinin başında yüzde 53.8 ile doğa tahribatına sebep olması ve yüzde 39,1 ile deprem riski oluşturması geldi. "İhtiyaç için değil, kentte rant alanı açacaktır" diyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu."

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