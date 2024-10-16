Erdoğan, bu haberi okuyunca Abdül'ün kulağını çekecek!

İktidara yakılığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, son yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki televizyon kanalı ile bir gazeteye finans desteği verdiğini, yakın zamanda da Ankara medyasıyla temas kurmaya çalıştığını iddia etti.

Selvi’nin bu iddiaları sonrası iktidarın ‘yandaş medyaya’ verdiği destekler gündeme geldi.

“VALLA ABDÜLKADİR BEY GEREĞİNİ YAPACAKSIN”

2022 yılıda CNN Türk’e konuk olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi‘nin “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” şeklinde yanıt vermişti.

SON 3 YILDA 172 MİLYON YANDAŞA VERİLMİŞTİ

İktidar, hem kamu hem özel bankalar hem de AKP’nin yönetimindeki belediyelerle, ‘yandaş medyayı’ uzun yıllardır besliyor.

2019 yılında yerel seçimler öncesinde CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, kamu bankaları tarafından yandaş basına 39 günde tam 260 ilan verildiğine dikkat çekmişti.

2021 yılında Ziraat Bankası’nın son üç yıllık reklam harcamasının 171 milyon 945 bin TL olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bu bütçenin tamamı, AKP iktidarına ve onun küçük ortağı MHP’ye yakın gazete ve televizyonlara ayrılmış. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın bu devasa bütçesinden, gerçek anlamda gazetecilik yapan gazete ve televizyonlar yararlandırılmamış” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’NİN DESTEK VERDİĞİ GAZETE VE TELEVİZYON SAYISI

AKP’nin destek verdiği, aynı şekilde de destek gördüğü medya sayısı dikkat çekti. 13 gazete ve 15 televizyon kanalı iktidara destek veriyor.