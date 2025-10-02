Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!

Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Meclis'in yeni dönem açılışına değinen Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

"UYDURUK BAHANE..."

Belediye operasyonlarını ve tutuklu belediye başkanlarını gerekçe göstererek Meclis'in yeni dönem açılışına katılmayan CHP'ye "uyduruk bahane" sözleriyle yüklenen Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin demokratik siyaset yerine rüşvet, yolsuzluk, sahtekarlıkla anılması utanç ve demokrasi adına endişe verici. CHP, safralarından kurtulamadıkça ana muhalefet görevini de ifa edemeyecek. CHP ortaya saçılan, belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden halen çıkamadı" dedi.

CHP'siz yapılan muhalefet liderleri buluşmasıyla ilgili olarak da Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yeni yasama yılı boyunca siyasete nezaket, hoşgörü ve empati, karşılıklı saygının hakim olması temennisini ilettik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu iklimin oluşmasına öncülük edeceğimizin altını çizdik.

"CHP'NİN FİRAR ETTİĞİ ÖZEL OTURUM..."

CHP ve özellikle de firar ettiği dünkü özel oturum, demokrasimizin eriştiği olgunluğu görmemiz bakımından önemli bir fırsat bizlere sundu. Oturumun ardından siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik.

Türkiye Yüzyılı Reform programımızı peyderpey hayata geçirmeye başlayacağız. Bu reform hamlesinin önemli bir veçhesini yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımlar teşkil edecektir.

Mahalli idareler reform paketimizi de tekemmül ettiriyoruz. Belediye başkanlarının daha iyi hizmet etmesini ve halkın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız.

Siz de yaşananları takip ediyorsunuz. Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye dökülmeye başladı. Konserden asfalta, reklamdan imara kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor.