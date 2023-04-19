Erdoğan: Bu ülkede ne soğan ne patates derdi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam rekoru kıran soğanın fiyatını görmezden gelerek "Bu ülkede ne soğan, ne patates, ne salatalık derdi var" dedi.

Erdoğan: Bu ülkede ne soğan ne patates derdi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ekonomik krize ilişkin "Bu ülkede ne soğan, ne patates, ne salatalık derdi var, dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini de asla ihmal etmedik. Bakanlarımız ilk günden beri gece gündüz sahalarda. Biz de felaket gününden beri her ilimizi defalarca ziyaret ettik. Çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördük.

Afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz, bayramda İstanbul'da müjdemiz olacak.

GENÇLERE 150 BİN TL KREDİ

Aile Kalkanı programıyla ev hanımları, çocuklarımıza gençlerimize destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Eğitimlerinden iş kurmalarına, evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Gençlerimiz maddi sıkıntıya düşmeden kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla yuvalarını kurabilecek. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. En az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. İstihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız.

DOĞAL GAZIMIZI ATEŞLEYECEĞİZ

Biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksiklerini bu sayede tamamladık. Şehirlerimizin ayaklarındaki geri kalmışlık prangalarını bu şekilde kırdık. Yarın Karadeniz gazını ateşliyoruz. Yarın Filyos'tayız, iftardan sonra doğal gazımızı ateşleyeceğiz.

“ONLARI ZATEN ÇÖZDÜK”

Bu ülkede ne soğan, ne patates, ne salatalık derdi var, dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten."

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