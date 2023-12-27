Erdoğan 'Bunlar bize Hitler'i de aratacak' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Konuşmasında şehitleri de anan Erdoğan “12 evladımız şehit oldu, milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin’e, Gazze’ye saldırılarına da değinen Erdoğan hem Netanyahu’yu hem de İsrail’i sert topa tuttu.

İsrail’i Hit’lere benzeten Erdoğan, “Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok.” dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında ise büyük laflar eden büyük bütçeler harcayan kurumların, İsrail ve İsrail'in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladıklarının söyledi.

“Sadece uluslararası örgütler değil, Batı'daki kerli ferli üniversiteler de Gazze sınıfında maalesef iflas etmiştir.” Diyen Erdoğan 80 yıl önce Nazi Almanyası'nda olduğu gibi bugün de Gazze'deki zulme 'zulüm' deme cesareti gösteren bilim insanlarının baskıya maruz kaldığını açıkladı.

Bilim insanlarına seslenen Erdoğan “Gazze İnsanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum, Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır.” diye konuştu.

NAZİLERİ ARATMAYAN KAMP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İsrail’in sivillere yönelik şiddeti sürüyor. Son gelen görüntüler herkesi şoke etti. Çocuk, yaşlı, kadınların da aralarında olduğu bir grup sivili stadyuma doldurarak yarı çıplak soyup teşhir ettiler.

Nazi kamplarından çekilmiş gibi olan görüntüler infial yarattı.