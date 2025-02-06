Erdoğan bunları sakın duymasın! En yakınındaki isim bu sefer acı söyledi...

Son yerel seçimlerde 22 yıllık AKP iktidarı sona ermişti. CHP, AKP’yi geçerek birinci parti konumuna gelmişti. AKP’deki düşüşün etkisi ise dikkat çekmişti. İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son anketlerde AKP’nin ikinci çıkmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Selvi, “Dost acı söyler. İktidarın bunu dikkate alması gerekiyor” dedi.

ABDULKADİR SELVİ: DOST ACI SÖYLER

Derin kulak Abdulkadir Selvi, bugünkü ‘Anketlerden AK Parti ve CHP’ye uyarı çıktı’ başlıklı köşe yazısında seçim anketlerini konu olarak, AKP’ye sert uyarılarda bulundu. Selvi, AKP’nin anketlerde geriye düşmesine ilişkin, “Ekonomi ve hayat pahalılığı ile partilerin oy oranları arasında bir ilişki var mı’ diye araştırdım. Doğrudan ilişki var. Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş. AK Parti’nin oy tabanını emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve esnaf oluşturuyor. Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde. Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var. Dost acı söyler. Buna rağmen CHP çare olarak görülmüyor ama toplumsal muhalefet güçleniyor. İktidarın bunu dikkate alması gerekiyor” ifadeleri ile eleştirilerde bulundu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Selvi’nin paylaştığı Betimar anketinde; Araştırmaya göre CHP yüzde 31.6’yla birinci parti, AK Parti yüzde 31.2’yle ikinci parti çıkıyor. Onları yüzde 9.1’le MHP, yüzde 8.8’le DEM Parti, yüzde 5.1’le İYİ Parti, yüzde 4.6’yla Zafer Partisi ve yüzde 3.7’yle Yeniden Refah partisi takip ediyor.