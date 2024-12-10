Erdoğan, asgari ücret için 'en iyi seviye' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı.Erdoğan, Suriye meselesi için, geri dönüşlerde kolaylık sağlayacaklarının altını çizerken, asgari ücret için ise "mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Asgari ücrete ilişkin de konuşan Erdoğan, "Ekonomi programımızı bozmadan, sabit gelirilerinin durumlarının, mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.

"İZİN VERMEYİZ"

Son 13 yılı tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrasında Suriye kardan aydınlık günlere kavuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞI EZİLECEKTİR"

Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başının ezilecğinin altını çizen Erdoğan, "Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

"GERİ DÖNÜŞLER İÇİN GEREKEN KOLAYLIĞI SAĞLADIK"

Suriye'ye dönüşlere değinen Erdoğan, "Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz." dedi.

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