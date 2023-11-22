Erdoğan: Cezayir’de 10 milyar dolar yatırım hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasında, 2020 yılındaki son ziyaretinin ardından dost ve kardeş ülke Cezayir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şirketlerimizin yatırımlarının piyasa değeri 6 milyar dolara yaklaştı. Türkiye bu rakamlarla Cezayir'de petrol ve doğal gaz harici en çok yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülke konumundadır. İnşallah burada da en kısa sürede 10 milyar dolar seviyesini yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ikinci toplantısını icra ettiklerini anımsatan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la bu mekanizmanın bundan sonra Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey olarak devam etmesini kararlaştırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, görüşmelerinde ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ayrıntılı biçimde ele aldıklarını ve toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını aktararak, "Ortak bildirimizde işbirliğine dair gayretlerimizi Türkiye'nin, Cezayir'in ve bölgenin refah ve huzuruna katkı sağlayacak şekilde arttırma irademizi vurguladık. Son dönemde hızlanan temaslar ve ziyaretler münasebetlerimize önemli ivme kazandırıyor." dedi.

"SENE SONUNDA 6 MİLYAR DOLAR BANDINI YAKALAMIŞ OLACAĞIZ"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la birlikte sahip oldukları karşılıklı iradenin meyvelerini başta ticaret ve ekonomi olmak üzere her alanda gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene, bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla rekor seviye olan 5,3 milyar dolara yükseldi. Artış eğilimi bu sene de devam ediyor. 2023'ün ilk on ayında ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19'luk yükselişle 5 milyar dolara ulaştı. İnşallah sene sonunda 6 milyar dolar bandını yakalamış olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, İşbirliği Konseyi'nin geçen yıl Ankara'da yapılan ilk toplantısında çıtayı daha da yukarı çekerek 10 milyar dolar hedefini belirlediklerini hatırlatarak, "Sizlerin de değerli katkılarıyla bu noktaya en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Cezayir'de işbirliği imkanlarını fark eden yatırımcılarımız, ülkelerimiz arasında yeni ve sağlam köprüler inşa etmeyi sürdürüyor. Bizler de kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Cezayir'de faaliyet gösteren 1400 civarında Türk ortaklı firma, yaklaşık 5 bin Cezayirli kardeşimize istihdam sağlamaktadır. Firmalarımız, konut ve altyapı, demir-çelik, tekstil, petrokimya ve ilaç sanayinin aralarında bulunduğu geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tüm bu alanlarda örnek işlere imza atan ve Cezayirli kardeşlerinin de takdirini kazanan şirketleri tebrik eden Erdoğan, kendilerinin de şirketlerin, iş insanlarının, yatırımcıların önünü açtıklarını ve işlerini kolaylaştırdıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki lider olarak iş dünyasının karşılaştığı sorunların çözümü için de ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, şirketlerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri ve vatandaşların da çoğunlukla ikamet ettiği Oran şehrinde başkonsolosluk açarak, daha kolay ve etkin biçimde konsolosluk hizmeti almalarını temin ettiklerini söyledi.

Ziraat Bankası'nın da Cezayir'de faaliyete geçmesiyle, özellikle ticari işlemler ve bankacılık alanındaki işbirliğinin daha da gelişeceğini aktaran Erdoğan, "Şirketlerimizin yatırımlarının piyasa değeri 6 milyar dolara yaklaştı. Türkiye bu rakamlarla Cezayir'de petrol ve doğal gaz harici en çok yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülke konumundadır. İnşallah burada da en kısa sürede 10 milyar dolar seviyesini yakalamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iş dünyasının önünü açmak ve yeni yatırım ile işbirliği imkanlarını teşvik etmekle mükellef olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

Bu anlayışla tüm kuruluşlarımız, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim etmek üzere çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ticaret Bakanlarımızın imzaladıkları Ortak Niyet Beyanı'yla müzakerelerine başlanacak Tercihli Ticaret Anlaşması'nın süratle neticelendirilmesi işbirliğimize büyük ivme kazandıracaktır. Müzakereleri devam eden Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın hayata geçirilmesi de her iki ülkedeki yatırımcılar için yeni bir teşvik unsuru olacaktır.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la bu süreçlerin kısa sürede nihayete ermesi için müştereken çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cezayir'in, yerli üretimin ve hidrokarbon harici sektörlerdeki kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Enerji alanındaki köklü ilişkilerimizi bu kapsamda yeni bir vizyonla çeşitlendirerek, uzun vadeli ortaklığa dönüştürmek amacındayız. Kurumlarımız ve şirketlerimiz, bu amaçla birlikte çalışarak ortaklıklar geliştiriyorlar." dedi.

Erdoğan, Türk iş insanlarının özellikle Cezayir'deki işbirliği imkanlarını ve yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceklerine inandığını belirterek, "Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'deki yatırımlarını artırmaları için de gerekli kolaylıkları sağlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.