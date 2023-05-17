Erdoğan da Kılıçdaroğlu da ikinci tur kararını verdi

İkinci tur için Erdoğan’ın ve Kılıçdaroğlu’nun çalışmaları belli oldu.

Erdoğan da Kılıçdaroğlu da ikinci tur kararını verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur çalışmaları da netleşti.

ERDOĞAN’IN PLANI

İlk turu önde kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte öncelikle televizyon programlarına ağırlık verecek.
Seçimden önceki hafta sonu ise deprem bölgesine bir dizi ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın, ayrıca oy oranının yüksek olduğu bazı illerde de yeniden sahaya inerek miting yapması planlanıyor.

TEŞKİLATLARA UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerini de görevlendirdi. AK Parti teşkilatlarına "Asla rehavete kapılmayın" uyarısı yaptı. Oy oranı yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde MYK üyeleri şehir buluşmaları gerçekleştirecek, Erdoğan için destek istenecek.

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KILIÇDAROĞLU’NUN PLANI

CHP’de kampanya stratejisine son şekli veriliyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı güçlü vurguyla sahaya inecek.

Terörün her türlüsüne karşı olunduğu mesajı verilecek. Yoğun miting programları yerine ilk tur sonuçları dikkate alınacak. Stratejik öneme sahip yerler tercih edilecek. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesini ziyareti de planlanıyor.

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