Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi başladı.

KAYNAK: AA
Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin konutundaki görüşme saat 14.00'te başladı.

Görüşmede ekonomi ve yerel seçim çalışmaları başta olmak üzere kritik konuların ele alınması bekleniyor.

EN SON 13 TEMMUZ'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan, Bahçeli ile en son 13 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi bir saat sürmüştü.

Görüşmenin odak noktası, İsveç'in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşları olmuştu.

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