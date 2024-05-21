Erdoğan duyurdu. Bir ülkeye daha vize muafiyeti verildi

Türkiye ve Romanya arasında 6 anlaşmanın imzalanmasından sonra Cumhurbaşkanlığı’nda Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, basın toplantısında Romen vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle seyahatine mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Romanya Başbakanı ve heyetini yüksek düzeyli strateji iş birliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortalık seviyesine taşımıştık. İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor.

"TİCARET HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR"

Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Enerji alanında iş birliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi ve askeri alandaki iş birliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli sacayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayi iş birliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. 4 adet F-16 savaş uçağımız Romanya hava sahasında 4 ay boyunca görev yaptı. Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik. Terörle mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi paylaştık. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk-Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımızın Romen toplumu ile uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatine mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesile ile duyurmak istiyorum. Beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

“İLİŞKİLERİMİZİ İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmelerimizde Ukrayna'da üçüncü yılına giden savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye başlangıçtan bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sunmaya devam ediyor. NATO müttefiğimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkilerimizi ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.