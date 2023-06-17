Erdoğan ekonomideki birinci önceliğini açıkladı

Dolar kurundaki hareketlilik Tür Lirası'na değer kaybettirdikçe ettirdi. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Derinleşen ekonomik krizde Şimşek kurtarıcı olarak görüldü.

AA’da yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül törenine katıldı.

ENFLASYON MESAJI

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona yönelik mesajlar verdi.

Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceği vaadini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim belirsizliği ortadan kalktı, artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümü oluşturuyor." diye konuştu.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyonu tek haneli rakamlara indirecekleri mesajını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Salgın, deprem ve seçimlerin yanında yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir dünya ile birlikte başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz.

"ARTIK ELİMİZ DAHA GÜÇLÜ"

Seçim belirsizliği ortadan kalktı, artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümü oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Enerji yükünü Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu nükleer santraliyle asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yoluyla güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız"