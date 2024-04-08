Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü

Kaynak: AA
Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili ilişkiler ve dünya genelindeki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Erdoğan ve Subianto’nun telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler üzerine konuşuldu. Erdoğan, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Subianto’yu kutladı.

Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ve Endonezya arasındaki derin kökleri olan ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti. İki ülkenin savunma sanayi, askeri, ticari ve finansal alanlarda işbirliği yapacağını ve bu işbirliğinin karşılıklı güven ve her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ilerleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesi ve İslam dünyasını ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. İki ülke arasında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının en kısa sürede yapılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, görüşme sırasında Subianto’ya Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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