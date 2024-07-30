Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu resmi bir törenle karşıladı.

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BAKAN GÜLER ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SUBİANTO İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Subianto'yu bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı. Törenin ardından, iki bakan arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

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