Erdoğan enerji formunda Özgür Özel’i boş geçmedi!

AKP’li Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında Özgür Özel'i vurarak, “Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıyor, güya balıkları bahane ederek nükleer santral projelerimizi eleştiriyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN NÜKLEER ENERJİ AÇIKLAMASI

Erdoğan konuşmasında Nükleer enerji konusuna da değindi. Erdoğan, “Akkuyu nükleer güç santralinde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu. ABD ile imzalanan stratejik nükleer iş birliği anlaşmasına da ayak basan Erdoğan, “Bu anlaşmayla ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor” dedi.

"GAZOZ ALMAYA BENZEMEZ"

Erdoğan, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına ilişkin eleştirilere ise “Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, uluslararası piyasalardan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez" şeklinde tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ DE BOŞ GEÇMEDİ

Erdoğan, enerji politikalarının muhalefet tarafından sürekli eleştirildiğini belirtirken Özel’i vurdu. Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıyor, güya balıkları bahane ederek nükleer santral projelerimizi eleştiriyor. Ertesi gün çıkıyor hidroelektrik santrallerini marjinal örgütlerin jargonuyla hedef alıyor. Başka bir gün çıkıyor, Amerikan firmalarıyla imzalanan doğalgaz tedarik sözleşmelerini diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.