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Erdoğan Erdoğan'ın kararnamesini kaldırmak için yeni bir Erdoğan kararnamesi yayımladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevden alma ve atama kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" de yer aldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:25
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Erdoğan Erdoğan'ın kararnamesini kaldırmak için yeni bir kararname yayımlandı

Erdoğan Erdoğan'ın kararnamesini kaldırmak için yeni bir Erdoğan kararnamesi yayımladı
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Resmi Gazetede yer alan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğü'ne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğü'ne Umut Zeybek atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Rahmi Toktaş atandı.

EMNİYET'E 10 BİN KİŞİLİK KADRO AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet teşkilatına 10 bin 24 kadro açıkladı.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN KARARNAME

Resmi Gazete'de ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 282'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulamak", ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça uygun görülen kütüphanelerde, kütüphane kullanıcılarına yiyecek ve içecek gibi ikramlarda bulunmak" ibaresi eklendi.

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Marko
28.01.2023 10:36
Devleti oyuncak yaptılar oyuncak yap boz babalarından miras sanki  
 
The bilen amca
28.01.2023 10:32
Kütüphane mi var ülkemizde. Ben sok. Kek yeyip ayran icip yuvarlanacaklar pardon kitap okuyacaklar. Ben gercekten iptal.  
 
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