Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

Erdoğan Paşinyan görüşmesinde Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşmeyle birlikte Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreçleri konuşuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok ülke lideri ili ikili temaslarda bulundu. temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşmeyle birlikte Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

'ÖN KOŞULSUZ NORMALLEŞME' MESAJI VERİLDİ

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini belirtti."