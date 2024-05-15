Erdoğan eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Erdoğan ve emekliye ayrılan Akarca veda ziyareti vesilesiyle bir araya geldi.

Mehmet Akarca’nın görev süresi sona erdiği için Yargıtay üyeleri, mahkemenin yeni başkanını belirlemek üzere tekrar oylama yapılmıştı. Yapılan 37. tur seçimlerinde Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez başkanlık için yarışmıştı.

Oylama sonucunda Ömer Kerkez 193, Mehmet Akarca ise 103 oy almıştı. Oylama sonucunda, 2017’den beri Yargıtay üyesi olan ve geçtiğimiz yıl Yargıtay’ın 3. Hukuk Dairesi Başkanlığını yürüten Ömer Kerkez, yüksek mahkemenin yeni başkanı seçilmişti.