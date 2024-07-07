Erdoğan: Ferdi Kadıoğlu satılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’de oynanan Hollanda-Türkiye maçını statta takip etti ve Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ferdi Kadıoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, futbolcuların performansını takdir ettiğini belirtirken, Ferdi Kadıoğlu’na ayrı bir parantez açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu çok açık net söylemem lazım. Ben bu maçlarda görev alan futbolcularımızın hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de, orta saha da… Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı. Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, “oğlum topu yiyeceksiniz.” Top yenir mi? “Yiyeceksiniz.” Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, ‘gidemez’ dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım" yorumunu yaptı.

Erdoğan, milli takımın başarısını ve deneyimlerini EURO 2032’ye taşıyacaklarını belirtti. İtalyanlarla dayanışmanın önemine de değindi ve Montella’nın görevinin başında olması durumunda işlerinin daha kolay olacağını söyledi.