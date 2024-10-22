Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Erdoğan'dan ilk açıklama: Tarihi fırsat penceresi açtık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, “Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekün millet olarak hep beraber terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz.

Devlet millet için ve millete hizmet için vardır. Devletin görevi vatandaşına imkanlar dahilinde en iyi hizmeti sunmaktır. Bu temel konularda zafiyeti olan bir devlet, vazifesini hakkıyla yerine getiremiyor demektir."

"FETÖ'CÜ SIRTLAN SÜRÜSÜ"

Milletin çocuklarını hizmet, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır.

Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi FETÖ’cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Şehit olan bütün kahramanları rahmetle yadediyor, ruhları şad olsun diyorum.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ

Biliyorsunuz 12 Ekim itibariyle 8’inci Olağan Kongre sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Kongrelerimizi bir bayram havasında başarıyla tamamladık. Yeni seçilen ve görevlerine devam eden kardeşlerimi tebrik ediyorum.

AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur. Bu kadronun hamurunda biz vardır. Bu kadronun kalbinde koltuk, makam, rütbe hırsı değil, millete hizmet etme aşkı vardır. Vazife almak elbette önemlidir ama aslolan gönüllü olmaktır. AK Parti bir gönül hareketi olarak doğmuştur. Fitne, nifak için AK Parti’nin sağlam, sarsılmaz ve yıkılmaz kalesinde gedik açmak için pusuda bekleyenleri sevindirmeyeceğiz.

Dün MKYK toplantımızda da söyledim; partimiz ne kadar güçlüyse Türkiye de emin ellerdedir. AK Parti’nin sendelemesinin bekleyen şer odaklarının olduğunu biliyoruz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Parti ve ittifak olarak son bir yılda üst üste yaşanan seçimler sebebiyle gerilen siyasi atmosferi dağıtmaya yönelik adımlar atıyoruz.

"85 MİLYONA BİR OLALIM DİYORUZ"

Sandığın ufukta görülmediği 3,5 yıllık süreyi ülkemiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürme çabasındayız. Bölgemiz sancılı bir dönemden geçerken, İsrail’in Gazze’de yaktığı ve Lübnan’a taşıdığı yangın sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 85 milyona gelin, bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz.