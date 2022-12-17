﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.