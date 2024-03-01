Erdoğan 'Gazze'de garantör olmaya hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumunda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebi ile İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yüklendi. Bölgeye gönderilen tonlarca yardım ve Gazzeli hastaların Türkiye’de tedavi edilmelerine rağmen mahcubiyet hissettiklerini açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı tedbirlere rağmen İsrail’in soykırımlarına devam ettiğini, işgal yıkım ve katliamlarına devam ettiğini ifade ederken Batılı güçlerin iki yüzlü politikalar ile dökülen kana ortak olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerin eyleme dönüşmediği müddetçe Filistin’deki zulmü durdurmanın mümkün olmadığını belirtti.,

“GARANTÖR OLMAYA HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası toplumun Filistin’e olan borcunun ancak Filistin Devletinin kurulması ile mümkün olabileceğini söyledi. Bu konuda garantör olmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan şu şekilde konuştu:

“Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu, ancak Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir. Bunun için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin teşekkülü şarttır.

Bu maksatla, garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirttik. Gelecekte de Filistinli kardeşlerimize gereken desteği verecek, Gazze'nin yeniden toparlanmasına da elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.

Buradan bir kez daha uluslararası toplumu Gazze’ye ve Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyorum.

Dünyanın bir yanında hemen her hafta meydanları dolduran, zulmü lanetleyen, tüm baskılara rağmen gerçekleri cesaretle dile getiren Filistin dostlarına şükranlarımı sunuyorum.

Forumumuzun, bir daha benzer katliamların yaşanmaması için neler yapabileceğimiz noktasında verimli tartışmalara vesile olmasını diliyorum.