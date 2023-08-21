Erdoğan gençlere verdiği vaatle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar almasını sağlayacak uygulama ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan gençlere verdiği vaatle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.30'da başladı. 3 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği vergisiz telefon uygulamasına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Yakın zamanda detayları belli olan uygulama ile birçok gencin hayali suya düştü. Buna göre, vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasından yalnızca örgün lisans ve ön lisans öğrencileri yararlanacak. Doktora, yüksek lisans ve açık öğretim öğrencileri düzenlemeden yararlanamayacak.

Örgün öğretimdeki öğrencilerin hem bilgisayar hem telefon yerine, sadece bir ürünü vergisiz satın alabilecek. Sadece Türkiye'de üretilen veya montajı yapılan telefonlarda geçerli olması beklenen uygulama, aynı zamanda belirli bir fiyat aralığındaki cihazları kapsayacak.

"GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ"

Gençlerin oyu için seçim döneminde birçok vaatte bulunan Erdoğan, bu sabah vergisiz telefon vaadiyle ilgili ilk açıklamayı yapmıştı.

Erdoğan, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı. Bu mesajın ardından gözler, Erdoğan'ın kabine sonrası yapacağı konuşmaya çevrilmişti. Ancak Erdoğan, bakanlar toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuyla alakalı hiçbir şey söylemedi. Görünüşe göre, gençlerin uygulama için biraz daha beklemesi gerekecek.

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