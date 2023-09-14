Erdoğan görevden aldığı danışman 24 saat dolmadan Turkcell Yönetim Kurulu'na girdi

Yönetim değişikliğine giden Turkcell'de Erdoğan'ın dün görevden aldığı eski başdanışmanı Ayşe Nur Bahçekapılı yönetim kurulu üyesi oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan görevden aldığı danışman 24 saat dolmadan Turkcell Yönetim Kurulu'na girdi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetimde yaptığı değişiklikleri bildirimdi.

Buna göre, eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve AKP'li eski vekil Ayşe Nur Bahçekapılı ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Bülent Aksu'nun yerine seçildi. Aksu ise şirketin genel müdürü olarak atandı.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Şenol Kazancı'nın seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Bülent Aksu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve,

Şirketimiz Genel Müdürü olarak Sn. Bülent Aksu'nun atanmasına karar vermiştir."

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ERDOĞAN DÜN GÖREVDEN ALMIŞTI

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 danışmanı görevden alınmıştı. Görevden alınanlar arasında Ayşe Nur Bahçekapılı da yer almıştı.

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