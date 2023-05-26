Erdoğan ikinci tur öncesi yine camide miting yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı’nda cemaate hitap ederek, “Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin.” dedi.

Erdoğan ikinci tur öncesi yine camide miting yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı’nın ardından Çamlıca Camii’nin içinde cemaate seslendi.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Büyük Çamlıca Camii’ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti.

Erdoğan, “Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin. Şimdiden bu fetihlere adım atmaya bizleri muktedir eylesin” dedi.

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BİRİNCİ TUR ÖNCESİ DE CAMİDE MİTİNG YAPMIŞTI

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin öncesinde de yine camide miting yapmış ve çok tepki çekmişti.

Muhalefeti hedef alan ve cami avlusunu miting alanına çeviren Erdoğan, "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. 'Yuh' yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı" demişti.

Erdoğan, 12 Mayıs’ta da ayrıca Sultangazi’de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler’de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitinglere de katılmıştı.

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