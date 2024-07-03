Erdoğan ile Putin'in görüşme saati belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ile Putin'in görüşme saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak üzere Astana'ya seyahat etti. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin saati belli oldu.

Saat kaçta görüşecekler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz tarihlerinde Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) toplantısına katılmak için Astana'ya gitti.

Zirve kapsamında, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile saat 19.00'da bir araya gelmesi planlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yaptığı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Astana'daki görüşmede ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacaklarını belirtti.

İKİ GÜN ASTANA'DA KALACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde Moskova ziyareti sırasında Putin ile yaptığı görüşmede, Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Astana'da olacağını ve bu süreçte kendisiyle bir araya gelerek geniş kapsamlı görüşmeler yapacaklarını duyurmuştu.

Özellikle son günlerde artan Suriye meselesinin de gündemlerinde yer alması beklenen görüşmede, liderlerin bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

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