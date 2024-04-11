Erdoğan ile telefonda konuşurken esas duruşa geçti

AKP’den Sürmene Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Azizoğlu, bayramını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan telefonu açtığı anda ayağa kalkan Azizoğlu, önünü ilikledi. Azizoğlu’nun yaptığı telefon konuşmasını ortamında bulunan bir kişi cep telefonu kamerasına kaydetti.

Azizoğlu o anları sosyal medya hesabı X’den paylaştı. Kısa sürede gündem olan video büyük tepki topladı.

Azizoğlu, Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon konuşmasını şu sözlerle paylaştı,

“En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bayramlaşarak hayır duasını aldık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sürmene’ye verdiği değeri biliyor, biz de bu değerin bilincinde Sürmenemiz için azimle çalışıyoruz.”