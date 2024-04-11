Erdoğan ile telefonda konuşurken esas duruşa geçti

Kaynak: Haber Merkezi Gülsüm Sundu
Erdoğan ile telefonda konuşurken esas duruşa geçti
Bayramını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayan AKP'den Sürmene Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Azizoğlu, Erdoğan ile konuşurken ayağa kalkıp önünü ilikledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AKP’den Sürmene Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Azizoğlu, bayramını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan telefonu açtığı anda ayağa kalkan Azizoğlu, önünü ilikledi. Azizoğlu’nun yaptığı telefon konuşmasını ortamında bulunan bir kişi cep telefonu kamerasına kaydetti.

Azizoğlu o anları sosyal medya hesabı X’den paylaştı. Kısa sürede gündem olan video büyük tepki topladı.

Azizoğlu, Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon konuşmasını şu sözlerle paylaştı,

“En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bayramlaşarak hayır duasını aldık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sürmene’ye verdiği değeri biliyor, biz de bu değerin bilincinde Sürmenemiz için azimle çalışıyoruz.”

pppp.jpg

Son Haberler
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı Yerel Haberler
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündem
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı Video
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi? Spor
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi?
Kırgızistanlı çocuğun beyninden saç çıktı Sağlık
Kırgızistanlı çocuğun beyninden saç çıktı
Aydın’da 1 günde 68 düzensiz göçmen kurtarıldı Gündem
Aydın’da 1 günde 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya'da çığ düştü Dünya
Rusya'da çığ düştü