Erdoğan imzalı kararla Erdoğan'a yeni yetki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Erdoğan imzalı kararla Erdoğan'a yeni yetki

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usulleri önemli ölçüde değişirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerinde değişikliğe gidildi.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ ARTIYOR

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre; kararnameye ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerinin ataması cumhurbaşkanı kararıyla yapılacakken, cumhurbaşkanının da atama yetkisi artıyor.

KARARNAMEDE YER ALDI

Kararnamenin eki olan 2 sayılı cetvelde yer alan hukuk müşavirleri ile ilgili satır değişirken, bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki hukuk müşavirleri, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olarak atanacak.

aaaa.jpg

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı
Son Haberler
21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü! Tatil sitesinde feci ölüm
21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü! Tatil sitesinde feci ölüm
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı
Küresel sistemin geleceği okyanusun altında. Deniz altı kabloları ABD'nin en büyük korkusu oldu
Küresel sistemin geleceği okyanusun altında. Deniz altı kabloları ABD'nin en büyük korkusu oldu
Galatasaray TFF'ye bildirdi. Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray TFF'ye bildirdi. Sözleşmesi feshedildi
Rahmi Koç 'Kraliçe'nin yatını satın aldı. Tamamı ahşap
Rahmi Koç 'Kraliçe'nin yatını satın aldı. Tamamı ahşap