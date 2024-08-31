Erdoğan imzalı kararla Erdoğan'a yeni yetki

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerinde değişikliğe gidildi.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ ARTIYOR

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre; kararnameye ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerinin ataması cumhurbaşkanı kararıyla yapılacakken, cumhurbaşkanının da atama yetkisi artıyor.

KARARNAMEDE YER ALDI

Kararnamenin eki olan 2 sayılı cetvelde yer alan hukuk müşavirleri ile ilgili satır değişirken, bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki hukuk müşavirleri, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olarak atanacak.