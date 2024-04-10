Erdoğan İran lideri Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramında İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı. İkilinin görüşmesinde Türkiye ve İran’ın ikili ilişkileri, bunun yanında bölgesel ve küresel birtakım konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığının resmi X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler. “