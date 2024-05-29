Erdoğan İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ve İrlanda arasındaki ilişkiler, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ve diğer küresel ve bölgesel meselelerin gündeme geldiği belirtildi.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını olumlu karşılayan Erdoğan, bu adımın bölgede barış ve adaletin sağlanması ile iki devletli çözüm yönündeki çabalara katkı sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı bir çözüm için İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlayacak adımların atılmasının zorunlu olduğunu ve barış vizyonunun ortaklaşa sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.