Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'ye getirecek

11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımların da yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.

KARARI STOLTENBERG AÇIKLADI

Görüşmelerin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini söyledi.