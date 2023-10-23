Erdoğan İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.

KAYNAK: AA
Erdoğan İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." denildi.

Protokol ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edildi. TBMM Başkanlığı, protokolü önce Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon onayının ardından metin, TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

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FİNLANDİYA ONAYLANDI, İSVEÇ ONAYLANMADI

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldıra tepki olarak geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuş ve ittifak üyelerinin çoğu bu başvuruyu hızla onaylamıştı.

Ancak, Türkiye güvenlik işbirliği konusundaki endişelerini gerekçe göstererek İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamıştı.

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