Erdoğan Kabine sonrası açıkladı. 2024 yılına kadar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi.

3 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanan Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda buldu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

HIT-30 PROGRAMI

HIT-30 programıyla milli teknoloji hamlemize yeni ivme kazandırıyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu avantajları daha da güçlendireceğiz. 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknolojik yatırımlara yönlendireceğiz. Sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Buradan iş dünyamıza şu çağrıyı yapmak arzusundayım.

Hükümetimiz, üretenin, çalışanın daima yanındadır. Birçok başlıkta ülkemizi parmakla gösterilen seviyelere yine beraberce ulaştırdık. Siz gayret ettiğiniz sürece biz sizleri asla yalnız bırakmayız. İş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

AYDER'DE ÇARPIK YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Ankara ve İstanbul'daki yoğun programlarımızın yanı sıra il ziyaretlerimizle milletimizle gönül köprülerimizi güçlendiriyoruz. Tamamlanan eserlerin de açılış sevincini milletimizle paylaşıyoruz. Rize ziyaretimizde inşası biten eser, hizmet, projelerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Ayder gibi doğal bir hazinenin korunmasıdır. Ayder'de çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

"EN NET TEPKİYİ VEREN BİZİZ"

Meclis hukuk heyetimiz 7 Ağustos tarihinde davaya müdahil dilekçemizi teslim edecek. Türkiye adına resmi başvurumuzu yapmış olacağız. Türkiye varlık yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır. İsrail'in soykırım politikasına en net tepkiyi veren ülke yine biziz. Netanyahu hükümetinde nasıl rahatsızlık oluşturduğu günaşırı yapılan densiz açıklamalarından anlaşılmaktadır. Bayrağımıza, ve bağımsızlığımıza dil uzatan sosyal medya şarlatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir.

"EKONOMİDEKİ HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz koşturuyoruz. Yakın çevremizdeki tüm sıkıntılara rağmen ekonomideki hedeflerimize ilerliyoruz. İhracatta tarihimizin en yüksek temmuz ayı rakamına ulaştık. Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 düşüş ile 7,2 milyar dolara indi. 2002 yılında toplam 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeyi bir ayda 22,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ülke konumuna taşıdık. İsrail ile dış ticaret işleri durdurduğumuz dönemde böyle bir orana ulaşmamız takdire şayandır. Türkiye, mevcut İsrail hükümetini ateşkese zorlamak amacıyla aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındadır. İhracatçılarımızın da kendilerine yeni pazarlar bularak burada yaşanan kaybı telafi ettiklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Filistinli mazlumlara sırtını dönmenin telafisi olmaz. Yıl sonu hedefimiz olan 267 milyar dolar ihracat rakamını da mutlaka yakalayacağız. İhracatçılarımızdan kalan 5 ayı çok iyi değerlendirerek bizlere yeni müjdeler vermelerini bekliyorum.

ANADOLU EŞSİZ GÜZELLİKTE AÇIK HAVA MÜZESİ

81 vilayetimizin her bir köşesi saklı kalmış eser, ayrı bir medeniyetin izlerini taşıyor. Anadolu zaten eşsiz güzellikte bir açık hava müzesidir. Altyapı eksiği ve terör belası turizm gelişmesine yıllarca engel oldu. Son 22 yılda ülkemizin gizli kalmış hazinelerini turizme kazandırmak için çok mücadele ettik. Ulaştırma yatırımlarımızla ülkemizin 81 vilayeti yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açıldı. Bir zamanlar bacasız sanayi denilen turizm bizim dönemimizde Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 yılının ilk 6 ayına ait turizm rakamları bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. turizmde gurur verici başarıya imza attı. Turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla rekor kırdı. Turizm gelirlerimiz artmaktadır. Yıl sonunda 60 milyar dolar turizm gelirini 60 milyon turist sayısını yakalayacağız.

ENFLASYON MESAJI

Turizm ve ticaret rakamları gibi bugün açıklanan enflasyon oranları da ümitlerimizi artırmıştır. Enflasyonda başlayan düşüş süreci temmuzda biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara mutlaka indireceğiz. Amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır.

Hiç kimsenin endişesi olmasın Türkiye emin ellerle yoluna devam etmektedir. Türk ekonomisi bu güce bu potansiyele ziyadesiyle sahiptir. Biraz daha dirayetli davranacağız. Muhalefetin popülizm kokan afaki söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar konuşmayı çok sever. Ama iş verilen sözleri tutmaya gelince ara ki bulasın.

DESTEK 2024 YILININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

SGK'ya olan birikmiş borçlarını dahi ödemeyen, dahası absürt bahanelerle bu borçtan kaçmanın yollarını arayan bir zihniyetten ne memlekete ne de şehirlerimize hiçbir hayır gelmez. Burada şu noktayı da belirtmek istiyorum devlet olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için onların yanında oluyoruz. Türkiye Aile Destek programıyla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza nakdi destek ulaştırdık. Dar gelirli ailelerimize toplamda 88,2 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk. Kabine toplantımızda bu konuyu tekrar gözden geçirdik. 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz. Aldığımız bu kararın Türkiye Aile Destek programından faydalanan kardeşlerim başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum.