Erdoğan katıldığı A Haber canlı yayınında uyukladı



İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs pazar günü gerçekleşecek. İttifak adayları bu süre zarfında televizyon ekranları üzerinden seçmenlerine seslenmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da A Haber'de katıldığı canlı yayında muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber canlı yayında soruları yanıtladığı sırada uyuklarken görüntülendi.

Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, daha önce de katıldığı bir canlı yayında da fenalaşmış ve programlarını iptal etmişti.

"İŞTE İSPATLANDI"

Gazetici Orhan Uğuroğlu, seçime kısa bir süre kala canlı yayında gerçekleşen uyuklama görüntüsü ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yandaş A Haber'in ülkedeki gerçekleri gizleyen ve vatandaşı adeta uyutmaya çalışan yapısına gönderme yapan Uğuroğlu şu paylaşımı yaptı:

"A Haber'in milleti yalan haberlerle uyuttuğunu söylüyorduk inanmıyorlardı. İşte ispatlandı, Recep Tayyip Erdoğan'ı da uyuttu A Haber"

