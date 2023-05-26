Erdoğan katıldığı A Haber canlı yayınında uyukladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı A Haber canlı yayında soruları yanıtladığı sırada uyuklarken görüntülendi.

Erdoğan katıldığı A Haber canlı yayınında uyukladı


İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs pazar günü gerçekleşecek. İttifak adayları bu süre zarfında televizyon ekranları üzerinden seçmenlerine seslenmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da A Haber'de katıldığı canlı yayında muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber canlı yayında soruları yanıtladığı sırada uyuklarken görüntülendi.

Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, daha önce de katıldığı bir canlı yayında da fenalaşmış ve programlarını iptal etmişti.

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"İŞTE İSPATLANDI"

Gazetici Orhan Uğuroğlu, seçime kısa bir süre kala canlı yayında gerçekleşen uyuklama görüntüsü ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yandaş A Haber'in ülkedeki gerçekleri gizleyen ve vatandaşı adeta uyutmaya çalışan yapısına gönderme yapan Uğuroğlu şu paylaşımı yaptı:

"A Haber'in milleti yalan haberlerle uyuttuğunu söylüyorduk inanmıyorlardı. İşte ispatlandı, Recep Tayyip Erdoğan'ı da uyuttu A Haber"

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