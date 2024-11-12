Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temasları kapsamında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını, iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları karşısında Türk Dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirtti.