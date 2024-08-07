Erdoğan Kılıçdaroğlu ile neden görüşmek istedi? Ankara’yı çalkalayan kulis

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü köşesinde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin eski lideriyle görüşmek için aracı gönderdiğini yazdı.

Ataklı, konuyla ilgili detayları öğrenmek için Kılıçdaroğlu’nu aradı:

“ÖZEL BİR HASTANENİN SAHİBİ”

Önce bir kulis bilgisiydi şimdi yazacaklarım. Erdoğan’ın seçim yenilgisinden sonra CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmek için bir aracı gönderdiğini öğrendim. Aracı Ankara’da genellikle AKP’lilerin çok rağbet ettiği bir özel hastanenin sahibiydi.

“KEMAL BEY YALANLAMADI”

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu’na telefon edip sordum. Yalanlamadı. Sadece “Beni doğrudan aramadı, bu nedenle aracı olan kişiye ne kadar güvenebileceğimi bilemem, ama böyle bir görüşmeye yanaşmayacağımı ilettim, sonra da zaten ses çıkmadı” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile üstelik artık genel başkan değilken neden görüşmek istesin? Kılıçdaroğlu bu konuda bir yorum yapmadı.

“MUHALEFETE YAKINLAŞMA GEREĞİ HİSSETTİ”

Benim tahminim şu; Erdoğan seçimde ağır yenilgi alınca büyük moral çöküntüsüne girdi. Yaklaşan sonu da fark etti. Bu nedenle muhalefetle yakınlaşma gereği hissetti. Çünkü gelecek için bazı güvenceler alması gerek. Esas görüşmek istediği Özgür Özel. Ama doğrudan ona böyle bir çağrı yapmayı karizması açısından sakıncalı gördü. Eğer görüşme olabilse muhtemelen Kılıçdaroğlu’ndan “Özel’le görüşelim, ama çağrı ondan gelsin” diyecekti.

“KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEYİNCE ÖZEL’E GİTTİLER”

Kılıçdaroğlu görüşmeyince bu konuyu halletmesi için Özgür Özel’in de kıramayacağı en eski gazetecilerden Yavuz Donat devreye sokuldu. Yavuz Donat, Özel’i özel röportaj ikna etti, sorularla sıkıştırdığı Özel’den “Tabii ki Erdoğan’la görüşürüm” cümlesini almayı başardı. Sabah gazetesi bu röportajı manşete çıkardı ve bir anlamda Özel’i bağladı. Ardından iki görüşme gerçekleşti.