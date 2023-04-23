Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' çıkışını hedef aldı: Kıblesi Kabe olmayanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosu hakkında, “Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.” dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' çıkışını hedef aldı: Kıblesi Kabe olmayanın...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede yurttaşlarla bayramlaşma programında konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘alevi’ başlıklı videosu hakkında açıklama yapan Erdoğan,“Durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira kampanyası başlatıyorlar. Halbuki Bu ülkede kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan’ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu?” dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“ERDOĞAN'IN AĞZINDAN BÖYLE BİR ŞEY DUYDUNUZ MU?”

"Dikkat edersen bu karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar. Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira mahsülü kampanyalar başlatıyorlar.

Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Yani, ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun.

“KIBLESİ KABE OLMAYANIN SECCADESİ DE BU ŞEKİLDE OLUR”

Bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var. Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin ağızlarından çıkanların bir haber olanların, seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.

Sen seccadeyle ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur. İnşallah, bize de bir seccade hediye ettiler, dedik ki; inşallah bu seccadeyi biz 15 Mayıs'ta şükür secdesinde kullanacağız. Ülkemiz siyasetinin değerlerin istismarıyla değerlendirildiği yöntemler geride kaldı."

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